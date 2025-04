In Seiffen rollt die Asphaltfräse an: Welche Straßen im Spielzeugdorf saniert werden sollen

Die Gemeinde will noch in diesem Jahr kaputte Verkehrswege erneuern. Damit an mehreren Stellen im Ort gebaut werden kann, musste ein Kompromiss eingegangen werden.

Jede Gemeinde oder Stadt im Erzgebirge hat mindestens eine, die meisten jedoch gleich mehrere: Gemeint sind Holperpisten. Meist wird erst im Frühling das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar, die Winter und Witterung an den Fahrbahnen angerichtet haben – so auch in Seiffen. Die gröbsten Schäden sollen im Spielzeugdorf nun beseitigt werden....