Jedes vierte Kind sprachauffällig: Wie Erzieher im Erzgebirge dagegenhalten

Viele Kinder haben sprachliche Defizite – auch im Erzgebirge. Einige Kitas setzen deshalb gezielt auf kreative Sprachförderung. Eine Einrichtung aus Marienberg darf dabei als Vorreiter gelten.

Jedes vierte Kind ist sprachauffällig, sagt Jana Schaub. „Das zeigen Studien“, so die Erzieherin aus dem „Knirpsenhaus“ in Marienberg. Die Kindertagesstätte hat sich bereits 2007 auf den Weg gemacht, das Profil der Sprachförderung zu schärfen und blieb seither am Ball. In dieser Intensität war das im Erzgebirge nur wenigen weiteren...