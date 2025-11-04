Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erzieherin Jana Schaub aus Marienberg stellt das Konzept der Sprach-Kita vor. Dabei helfen auch Erzählbild und Geschichtensäckchen, aus dem das Holzboot stammt.
Erzieherin Jana Schaub aus Marienberg stellt das Konzept der Sprach-Kita vor. Dabei helfen auch Erzählbild und Geschichtensäckchen, aus dem das Holzboot stammt. Bild: Anna Neef
Erzieherin Jana Schaub aus Marienberg stellt das Konzept der Sprach-Kita vor. Dabei helfen auch Erzählbild und Geschichtensäckchen, aus dem das Holzboot stammt.
Erzieherin Jana Schaub aus Marienberg stellt das Konzept der Sprach-Kita vor. Dabei helfen auch Erzählbild und Geschichtensäckchen, aus dem das Holzboot stammt. Bild: Anna Neef
Marienberg
Jedes vierte Kind sprachauffällig: Wie Erzieher im Erzgebirge dagegenhalten
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Kinder haben sprachliche Defizite – auch im Erzgebirge. Einige Kitas setzen deshalb gezielt auf kreative Sprachförderung. Eine Einrichtung aus Marienberg darf dabei als Vorreiter gelten.

Jedes vierte Kind ist sprachauffällig, sagt Jana Schaub. „Das zeigen Studien“, so die Erzieherin aus dem „Knirpsenhaus“ in Marienberg. Die Kindertagesstätte hat sich bereits 2007 auf den Weg gemacht, das Profil der Sprachförderung zu schärfen und blieb seither am Ball. In dieser Intensität war das im Erzgebirge nur wenigen weiteren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
15.08.2025
3 min.
Drohendes Kita-Aus in Marienberg: Eltern erhalten Antwort auf drängende Frage
Die Eltern der betroffenen Kinder setzen sich für die Rettung der Kita Buratino ein.
Vertreter der Stadt und Eltern haben sich getroffen. Es ging energisch zur Sache. Viel drehte sich um die Frage: Warum soll es ausgerechnet die Kita Buratino treffen?
Georg Müller
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
27.09.2025
13 min.
Wie geht es meinem Kind in der Kita? Ein Besuch vor Ort
Wer eine große Schwester in der Kita hat, hat schon mal eine Spielgefährtin.
In Sachsen werden mehr als 310.000 Kinder in Krippen und Kindergärten betreut. Das Konzept steht den Einrichtungen frei. Eine Kita in Chemnitz gewährt Einblick in den Alltag von Kindern und Erzieherinnen.
Sylvia Miskowiec
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
Mehr Artikel