Junge Frau bei Unfall im Erzgebirge leicht verletzt

An ihrem Auto entstand Totalschaden.

Pockau-Lengefeld.

Totalschaden am Auto und eine Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls im Pockau-Lengefelder Ortsteil Kalkwerk. Wie die Polizei berichtet, war eine 20-Jährige am 23. November gegen 12.15 Uhr mit ihrem Citroën auf der Bundesstraße 101 von Kalkwerk kommend in Richtung Pockau-Lengefeld unterwegs. Dabei verlor die Frau bei Winterglätte plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug, das nach links von der Fahrbahn abkam, mit der Leitplanke kollidierte, anschließend nach rechts geschleudert wurde und im Straßengraben letztlich zum Stehen kam. Die 20-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An ihrem Citroën entstand mit rund 8000 Euro Totalschaden. (bz)