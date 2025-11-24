Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine junge Frau ist bei einem Unfall leicht verletzt worden.
Eine junge Frau ist bei einem Unfall leicht verletzt worden. Bild: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Eine junge Frau ist bei einem Unfall leicht verletzt worden.
Eine junge Frau ist bei einem Unfall leicht verletzt worden. Bild: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Marienberg
Junge Frau bei Unfall im Erzgebirge leicht verletzt
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An ihrem Auto entstand Totalschaden.

Pockau-Lengefeld.

Totalschaden am Auto und eine Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls im Pockau-Lengefelder Ortsteil Kalkwerk. Wie die Polizei berichtet, war eine 20-Jährige am 23. November gegen 12.15 Uhr mit ihrem Citroën auf der Bundesstraße 101 von Kalkwerk kommend in Richtung Pockau-Lengefeld unterwegs. Dabei verlor die Frau bei Winterglätte plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug, das nach links von der Fahrbahn abkam, mit der Leitplanke kollidierte, anschließend nach rechts geschleudert wurde und im Straßengraben letztlich zum Stehen kam. Die 20-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An ihrem Citroën entstand mit rund 8000 Euro Totalschaden. (bz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:35 Uhr
1 min.
Kleintransporter auf Sommerrädern stößt im Erzgebirge gegen Haus
Ein Kleintransporter ist in Raschau gegen ein Haus gestoßen.
Der Schaden bei dem Unfall in Raschau beläuft sich auf rund 16.000 Euro.
Babette Zaumseil
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
16:00 Uhr
1 min.
B 174 bei Chemnitz: Dacia kracht zweimal in Leitplanke
Ein Dacia ist am Samstag auf der B 174 verunglückt.
Eine Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt, zudem entstand ein hoher Sachschaden.
Erik Anke
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
Mehr Artikel