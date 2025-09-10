Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So kalt wie 2025 war der August seit drei Jahrzehnten nicht mehr.
So kalt wie 2025 war der August seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Bild: Tilo Steiner/Grafik
So kalt wie 2025 war der August seit drei Jahrzehnten nicht mehr.
So kalt wie 2025 war der August seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Bild: Tilo Steiner/Grafik
Marienberg
Kälterekord im Erzgebirge: So kühl war der August seit 30 Jahren nicht
Von Dirk Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Region war der vergangene Monat im Mittel so kalt wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Doch das ist nicht der einzige außergewöhnliche Punkt in den Wetterdaten.

Der Natur hat das Wetter der zurückliegenden Wochen offensichtlich gefallen, den Menschen allerdings weniger. Was gefühlt bisweilen etwas Missmut hervorgerufen hatte, bestätigt nun auch die Statistik: Wie bereits der Vormonat Juli war auch der August zu kalt. Zwei Sommermonate in Folge unter dem Durchschnitt – das liegt immerhin schon 18...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
25.08.2025
2 min.
Juli 2025 im Erzgebirge: Hitze-Start, dann eher Durchschnitt
Das Wetter im Juli 2025.
Nach einem heißen Auftakt mit mehr als 34 Grad Celsius kühlte es schnell wieder ab. Am Ende blieb der Juli wechselhaft – und für viele Urlauber gefühlt verregnet.
Jens Weißbach
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
16.07.2025
3 min.
Erzgebirge: Schafskälte schlägt im Juni zu
Der Juni begann zunächst mild, dann schlug allerdings die Schafskälte zu.
In sechs Nächten in Folge sanken die Tiefstwerte in den einstelligen Bereich. Die kälteste Nacht in Olbernhau war jene zum 12. Juni mit 4 Grad. Unmittelbar über dem Erdboden ging es auf 1,8 Grad zurück.
Dirk Christoph
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel