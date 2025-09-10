Kälterekord im Erzgebirge: So kühl war der August seit 30 Jahren nicht

In der Region war der vergangene Monat im Mittel so kalt wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Doch das ist nicht der einzige außergewöhnliche Punkt in den Wetterdaten.

Der Natur hat das Wetter der zurückliegenden Wochen offensichtlich gefallen, den Menschen allerdings weniger. Was gefühlt bisweilen etwas Missmut hervorgerufen hatte, bestätigt nun auch die Statistik: Wie bereits der Vormonat Juli war auch der August zu kalt. Zwei Sommermonate in Folge unter dem Durchschnitt – das liegt immerhin schon 18...