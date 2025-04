Käse-Maik kehrt nach Olbernhau zurück: Das hat ihn überzeugt

Käse-Maik hat gute Gründe für seine Rückkehr nach Olbernhau. Vor allem vom Nachbarland Tschechien verspricht er sich viel.

Wenn Käse-Maik kommt, dann stehen die Menschen Schlange. Butter, Milch, Käse, Joghurt und mehr zu besonders günstigen Preisen, das zieht. Genau darauf setzt Käse-Maik nun auch in Olbernhau. Am 26. März ist es soweit. Dann kehrt der bekannte Schnäppchenverkäufer in die Stadt zurück, die er einst verließ.