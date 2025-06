Kammerkonzert oder großes Wuling – Das ist am Wochenende im mittleren Erzgebirge los

Ob Dorffest mit Flohmarkt, Kinderdisco und Liveband oder besinnliches Kammerkonzert in der Kirche – Am kommenden Wochenende ist in der Region einiges los.

Was ist am Wochenende in der Region los? – Fünf Freizeittipps.Wuling in Großrückerswalde: Der Verein G-Bud lädt am Samstag zum großen Wuling auf den Sportplatz des Dorfes. Ab 10 Uhr organisieren dort Feuerwehr, Fliegerclub und zahlreiche weitere Organisationen aus dem Ort ein buntes Programm. So wird es einen Flohmarkt und ab 11 Uhr ein...