Kein Führerschein, keine Versicherung aber Haftbefehl: Kontrolle an Grenze endet mit Festnahme

Bundespolizei stellt in Reitzenhain zwei Männer ohne Fahrerlaubnis und Haftpflichtversicherung sowie mit Haftbefehl. Ein Mann wurde an die Landespolizei übergeben.

Bei der Einreisekontrolle eines türkischen Staatsangehörigen am Donnerstagabend am Grenzübergang Reitzenhain ist festgestellt worden, dass der 27-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem fehlte für sein Auto die Haftpflichtversicherung. Die Bundespolizei teilte mit, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin...