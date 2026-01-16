MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Kein Führerschein, keine Versicherung aber Haftbefehl: Kontrolle an Grenze endet mit Festnahme

Am Grenzübergang in Reitzenhain stellte die Bundespolizei zwei Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis.
Am Grenzübergang in Reitzenhain stellte die Bundespolizei zwei Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Am Grenzübergang in Reitzenhain stellte die Bundespolizei zwei Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis.
Am Grenzübergang in Reitzenhain stellte die Bundespolizei zwei Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Marienberg
Kein Führerschein, keine Versicherung aber Haftbefehl: Kontrolle an Grenze endet mit Festnahme
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bundespolizei stellt in Reitzenhain zwei Männer ohne Fahrerlaubnis und Haftpflichtversicherung sowie mit Haftbefehl. Ein Mann wurde an die Landespolizei übergeben.

Bei der Einreisekontrolle eines türkischen Staatsangehörigen am Donnerstagabend am Grenzübergang Reitzenhain ist festgestellt worden, dass der 27-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem fehlte für sein Auto die Haftpflichtversicherung. Die Bundespolizei teilte mit, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
04.12.2025
1 min.
Erzgebirge: Bundespolizei erwischt Einreisende mit Haftbefehl
Die Bundespolizei kontrolliert in Reitzenhain.
Am Grenzübergang Reitzenhain wurde ein Bulgare von der Polizei kontrolliert. Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen lag vor. Die Geldstrafe von 1800 Euro wurde von seinem Arbeitgeber bezahlt.
Holk Dohle
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:09 Uhr
2 min.
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
Der Wahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten – ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Jochen Walther
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
12.01.2026
2 min.
Erzgebirge: Bundespolizei vollstreckt am Grenzübergang Haftbefehle
Die Bundespolizei hat in Reitzenhain mehrere Haftbefehle vollstreckt.
Alle Personen können ihre offenen Geldstrafen bezahlen und weiterreisen.
Babette Zaumseil
Mehr Artikel