Kinder werfen Steine: Auto auf Bundesstraße im Erzgebirge getroffen

Marienberg
Ein kurzes Video des Vorfalls kursierte in den sozialen Medien. Wenig später tauchte ein Elfjähriger mit seinen Eltern auf dem Polizeirevier auf. Auch der zweite Beteiligte wurde bereits ermittelt.
Die gefilmte Szene ist kurz aber eindeutig: Auf einer Brücke über der Fahrbahn stehen zwei Personen und beobachten den Verkehr. Wenig später fliegt ein Gegenstand durch die Luft, verfehlt das vorausfahrende Auto und landet schließlich auf der Straße. Gefilmt wird der Vorfall aus einem Auto heraus während der Fahrt auf der Bundesstraße 174...
