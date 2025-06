Kirche verliert immer mehr Mitglieder im Erzgebirge: Glaube ja – Kirche nein?

Seit Jahren geht der Trend in diese Richtung. Vor allem in der Coronazeit traten mehr Menschen aus der Kirche aus. Warum ist das so?

Immer mehr Menschen kehren der Kirche den Rücken. Seit der Jahrtausendwende ist die Zahl der Kirchenmitglieder in Sachsen um rund 146.000 gesunken. Besonders deutlich war der Rückgang im Jahr 2014 – damals zählten die Kirchen etwa 11.000 Mitglieder weniger als im Jahr zuvor. In den Pandemiejahren lag der jährliche Verlust bei etwa 9000... Immer mehr Menschen kehren der Kirche den Rücken. Seit der Jahrtausendwende ist die Zahl der Kirchenmitglieder in Sachsen um rund 146.000 gesunken. Besonders deutlich war der Rückgang im Jahr 2014 – damals zählten die Kirchen etwa 11.000 Mitglieder weniger als im Jahr zuvor. In den Pandemiejahren lag der jährliche Verlust bei etwa 9000...