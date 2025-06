Kita-Schließungen: Marienbergs Oberbürgermeister zieht Tagesordnungspunkt zurück

Der Stadtrat wird am Dienstagabend nicht über dieses Thema debattieren. So soll es jetzt weitergehen.

Der Punkt „Schließung der Kindertagesstätten Buratino und Schwalbennest zum Schuljahresbeginn 2026/27“ wird von der Tagesordnung der Marienberger Stadtratssitzung am Dienstag genommen. Darüber informierte Oberbürgermeister André Heinrich am Wochenende. Nach Bekanntwerden der Pläne hatten Eltern mobil gemacht. In Geschäften liegen...