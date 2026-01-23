„Können es kaum erwarten“: Für Feuerwehrleute im Erzgebirge beginnt bald ein neues Kapitel

Marienberg baut ein neues Feuerwehrgerätehaus. Kosten: fast zwei Millionen Euro. Für die Einsatzkräfte aus dem Ortsteil Niederlauterstein soll sich vieles verbessern.

Mirko Morgenstern zählt schon die Tage. Voraussichtlich am 26. Juni sei es soweit, sagt der 44-jährige Wehrleiter. Dann soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Niederlauterstein bezugsfertig sein. „Wir können es kaum erwarten.“ Kein Wunder; in Anbetracht der aktuellen Verhältnisse.