  • „Können es kaum erwarten“: Für Feuerwehrleute im Erzgebirge beginnt bald ein neues Kapitel

Oberbürgermeister André Heinrich versenkt den symbolischen Nagel, rechts: Zimmerer Ronny Ebert.
Oberbürgermeister André Heinrich versenkt den symbolischen Nagel, rechts: Zimmerer Ronny Ebert. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
„Können es kaum erwarten“: Für Feuerwehrleute im Erzgebirge beginnt bald ein neues Kapitel
Redakteur
Von Georg Müller
Marienberg baut ein neues Feuerwehrgerätehaus. Kosten: fast zwei Millionen Euro. Für die Einsatzkräfte aus dem Ortsteil Niederlauterstein soll sich vieles verbessern.

Mirko Morgenstern zählt schon die Tage. Voraussichtlich am 26. Juni sei es soweit, sagt der 44-jährige Wehrleiter. Dann soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Niederlauterstein bezugsfertig sein. „Wir können es kaum erwarten.“ Kein Wunder; in Anbetracht der aktuellen Verhältnisse.
