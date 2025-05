Kommentar zu den Reaktorbau-Plänen an der tschechisch-deutschen Grenze

Tschechien plant neue Reaktoren, darunter einen an der Grenze zum Erzgebirge, während Deutschland aus der Atomkraft aussteigt. Ein Widerspruch, der Fragen aufwirft.

Die Planungen zum Bau eines Atomkraftwerks in Tušimice, nur wenige Kilometer von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt, rückt eine Frage in den Mittelpunkt: Was ist der deutsche Atomausstieg eigentlich noch wert, wenn unsere Nachbarn gleichzeitig neue Reaktoren errichten?