Kommentar zum Seiffener Sternenmarkt: Verkauft und verleugnet? – Wo Weihnachten wirklich verhökert wird

Der Seiffener Sternenmarkt ist eine Erfolgsgeschichte. Trotzdem reißt die Kritik an der Veranstaltung nicht ab. Dabei sind die Argumente so altbacken wie Spekulatius zu Ostern.

Der Seiffener Sternenmarkt erlebt in diesem Jahr seine elfte Auflage. Allein dieser Fakt verdient Anerkennung. Das weiß jeder, der selbst schon einmal eine Veranstaltung dieser Größe organisiert hat. Trotzdem gibt es vor allem im Internet auch im zweiten Jahrzehnt des Bestehens noch Kritik am Sternenmarkt. Von Gier und Weihnachtsausverkauf ist...