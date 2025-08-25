Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wanderung um den Scheibenberg birgt viele reizvolle Abschnitte.
Die Wanderung um den Scheibenberg birgt viele reizvolle Abschnitte. Bild: Michael Urbach
Die Wanderung um den Scheibenberg birgt viele reizvolle Abschnitte.
Die Wanderung um den Scheibenberg birgt viele reizvolle Abschnitte. Bild: Michael Urbach
Marienberg
Komoot-Wandertipps im Erzgebirge: Von Orgelpfeifen bis Hochmoor
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Touren aus der Komoot-Community zeigen das Erzgebirge von neuen Seiten: eine sportliche Scheibenberg-Runde, ein sagenhafter Weg durchs Saigerhüttengelände und ein Naturerlebnis im Hormersdorfer Hochmoor.

Immer mehr Wanderer greifen auf digitale Helfer zurück, wenn es hinaus in die Natur geht. Die Plattform Komoot liefert dafür nicht nur exakte Wegbeschreibungen, sondern auch Inspiration: mit Touren, die mal sportlich fordern, mal Geschichte lebendig werden lassen oder still in die Natur eintauchen. Drei dieser Routen führen mitten ins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.08.2025
10 min.
Eine Traumtour auf dem Kammweg durchs böhmische Erzgebirge – das Original von 1904 ist zurück
Abenteuer Kammweg: „Freie Presse“-Redakteur Oliver Hach (l.) mit Štěpán Javůrek (r.) und Jan Kerner von der Destinationsagentur Krušnohoří auf dem Wirbelstein.
Tschechien besinnt sich auf ein touristisches Juwel des Sudetenlands: Der historische Kammweg ist wieder markiert. Unser Reporter wanderte mit einem Bestsellerautor von Gottesgab nach Kupferberg.
Oliver Hach
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
23.07.2025
5 min.
„Es grenzt an Unfähigkeit, die nur schwer zu ertragen ist“ – Ärger um Breitbandausbau im Erzgebirge
Breitbandausbau im Schwarzbacher Weg in Elterlein. Eine von zahlreichen Baustellen dieser Art in der Stadt und ihren Ortsteilen.
Der Erzgebirgskreis will in der hiesigen Region für schnelles Internet sorgen. Seit 2024 wird in den ersten beiden Ausbaugebieten gebaut. Das bringt offenbar einige Probleme mit sich.
Kjell Riedel
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel