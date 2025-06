„Kompletter Personalausfall“: KFZ-Zulassungsstelle Marienberg vorübergehend geschlossen

Bereits gebuchte Termine in der KFZ-Zulassungsstelle Marienberg entfallen. Die Behörde kann bis auf weiteres keine Kunden bedienen.

Die Kfz-Zulassungsstelle in Marienberg bleibt ab Dienstag bis mindestens Freitag, 20. Juni, geschlossen. Das hat das Landratsamt Erzgebirgskreis mitgeteilt. Grund dafür sei ein „kompletter Personalausfall“ in Marienberg sowie eine angespannte Personalsituation an den übrigen Standorten. Bereits gebuchte Termine entfallen. Eine Vorsprache ist...