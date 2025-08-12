Kontrolle an Grenzübergang im Erzgebirge: 28-Jähriger muss ins Gefängnis

Nach einer Kontrolle am Grenzübergang Reitzenhain ist ein 28-Jähriger in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Was noch bekannt ist.

Ein 28-Jähriger ist nach einer Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain am späten Montagabend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Chemnitz war der rumänische Staatsangehörige dort gegen 22 Uhr von Einsatzkräften der Bundespolizei überprüft worden.