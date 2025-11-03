Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mehrere Haftbefehle sind in Reitzenhain vollstreckt worden, hier ein Symbolfoto. Bild: Kristian Hahn
Mehrere Haftbefehle sind in Reitzenhain vollstreckt worden, hier ein Symbolfoto. Bild: Kristian Hahn
Mehrere Haftbefehle sind in Reitzenhain vollstreckt worden, hier ein Symbolfoto.
Mehrere Haftbefehle sind in Reitzenhain vollstreckt worden, hier ein Symbolfoto. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Kontrolle an Grenzübergang im Erzgebirge endet für 32-Jährigen im Gefängnis
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Haftbefehle haben Bundespolizisten am Wochenende in Reitzenhain vollstreckt. In einem Fall durfte ein Mann nicht weiterfahren.

Mehrere Haftbefehle haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Wochenende bei Grenzkontrollen in Reitzenhain vollstreckt. So endete die Einreise nach Deutschland für einen 32-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen im Gefängnis, wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz informiert.
