Kontrolle an Grenzübergang im Erzgebirge endet für 32-Jährigen im Gefängnis

Marienberg
Mehrere Haftbefehle haben Bundespolizisten am Wochenende in Reitzenhain vollstreckt. In einem Fall durfte ein Mann nicht weiterfahren.
Mehrere Haftbefehle haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Wochenende bei Grenzkontrollen in Reitzenhain vollstreckt. So endete die Einreise nach Deutschland für einen 32-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen im Gefängnis, wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz informiert.
