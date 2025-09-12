Kontrollen am Grenzübergang Reitzenhain enden für zwei Männer im Gefängnis

Die Bundespolizei hat bei Kontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze in Reitzenhain Haftbefehle vollstreckt. Ein 46-Jähriger und ein 54-Jähriger durften nicht weiterfahren.

Ein 46-Jähriger ist am Donnerstagabend nach einer Kontrolle am Grenzübergang Reitzenhain in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht worden. Laut der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurde der bulgarische Staatsangehörige bei der Einreise aus Richtung Tschechien gestoppt. Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück...