Kriminalität in Marienberg: Weniger Fälle, aber mehr Einsätze für die Polizei

Die Gesamtkriminalität in der Stadt und den Ortsteilen geht zurück. Dennoch sind die Beamten stärker gefordert als bislang. Das liegt nicht nur an zahlreichen Sachbeschädigungen und Cannabis-Verstößen.

Einbrüche, Sachbeschädigungen, Betrügereien: Wie sicher lebt es sich eigentlich in Marienberg? Im Stadtgebiet einschließlich aller Ortsteile wurden im vergangenen Jahr – aktuellere Zahlen gibt es noch nicht – insgesamt 1008 Straftaten registriert. Das sind 40 Fälle weniger als 2023, sagt Michaela Hengst, Leiterin des Polizeireviers...