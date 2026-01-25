Kult-Kobold auf Tournee im Erzgebirge: Pittiplatsch erobert Marienberg

Seit über sechs Jahrzehnten ist er der Star beim Abendgruß. Gemeinsam mit seinen Freunden bot Pittiplatsch jetzt ein nostalgisches Erlebnis.

Mehr als 200 Besucher haben sich am Samstagnachmittag das neueste Abenteuer von Pittiplatsch und seinen Freunden in der Marienberger Stadthalle angeschaut. Dort gastierte das vierköpfige Ensemble um Marc-Philipp Margraf mit den originalen Handpuppen, die schon Generationen von Kindern begleitet haben. Entsprechend setzte sich das Publikum auch...