Kurz vor der Inbetriebnahme: So sieht es im neuen Katastrophenschutzzentrum in Marienberg aus

Brände, Hochwasser, Pandemie – die Liste der Einsätze ist lang. Und das alles im Ehrenamt. Was der Erweiterungsbau für die Katastrophenschützer im Erzgebirge bedeutet.

Hochwasser, Waldbrände oder Pandemie – aktuelle Probleme zeigen, wie wichtig ein funktionierender Katastrophenschutz ist. Mit dem Erweiterungsbau an der Katharinenstraße in Marienberg erhalten die Mitglieder des zweiten Zuges des Erzgebirgskreises Bedingungen, die eine effizientere Arbeit ermöglichen. Die neuen Räumlichkeiten bieten nicht...