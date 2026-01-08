Laiendarsteller aus dem Erzgebirge regen mit außergewöhnlicher „TV-Show“ zum Nachdenken an

Statt der Weihnachtsgeschichte geht es am Heiligabend meist um Geschenke und geschmückte Zimmer. Für Torsten Wohmann war das ein Grund, zur Feder zu greifen – und auf die Bühne zu gehen.

Eine Frage beschäftigt Torsten Wohmann schon sehr lange. Warum rückt die eigentliche Weihnachtsgeschichte in der Weihnachtszeit immer mehr in den Hintergrund? Eine konkrete Antwort wird das Publikum am Samstag ab 20 Uhr in der Alten Fabrik in Großrückerswalde zwar nicht erhalten, aber zusammen mit seinen Mitstreitern von der Laienspielgruppe... Eine Frage beschäftigt Torsten Wohmann schon sehr lange. Warum rückt die eigentliche Weihnachtsgeschichte in der Weihnachtszeit immer mehr in den Hintergrund? Eine konkrete Antwort wird das Publikum am Samstag ab 20 Uhr in der Alten Fabrik in Großrückerswalde zwar nicht erhalten, aber zusammen mit seinen Mitstreitern von der Laienspielgruppe...