  • Laiendarsteller aus dem Erzgebirge regen mit außergewöhnlicher „TV-Show“ zum Nachdenken an

In die Rolle des Moderators der TV-Show schlüpft Nils Wohmann, der Bruder von Autor Torsten Wohmann.
In die Rolle des Moderators der TV-Show schlüpft Nils Wohmann, der Bruder von Autor Torsten Wohmann. Bild: Andreas Bauer
Als Familienvater steht Autor Torsten Wohmann (Mitte) selbst mit auf der Bühne.
Als Familienvater steht Autor Torsten Wohmann (Mitte) selbst mit auf der Bühne. Bild: Andreas Bauer
Der Glaube, für den sich in diesem Stück Elly Merbeth stark macht, hat es zunächst schwer.
Der Glaube, für den sich in diesem Stück Elly Merbeth stark macht, hat es zunächst schwer. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Laiendarsteller aus dem Erzgebirge regen mit außergewöhnlicher „TV-Show“ zum Nachdenken an
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Statt der Weihnachtsgeschichte geht es am Heiligabend meist um Geschenke und geschmückte Zimmer. Für Torsten Wohmann war das ein Grund, zur Feder zu greifen – und auf die Bühne zu gehen.

Eine Frage beschäftigt Torsten Wohmann schon sehr lange. Warum rückt die eigentliche Weihnachtsgeschichte in der Weihnachtszeit immer mehr in den Hintergrund? Eine konkrete Antwort wird das Publikum am Samstag ab 20 Uhr in der Alten Fabrik in Großrückerswalde zwar nicht erhalten, aber zusammen mit seinen Mitstreitern von der Laienspielgruppe...
