Lichtermeer im Flöhatal: Dieses Haus zwischen Pockau und Lengefeld zieht alle Blicke auf sich

Auf Marcel Hungers Grundstück gibt es kaum eine Ecke, die nicht leuchtet. Rund 500 Meter Lichterketten und mehr als 5000 Lämpchen hat er verbaut. Und was sagt die Stromrechnung dazu?

Wer von Pockau nach Lengefeld unterwegs ist, kommt derzeit kaum daran vorbei: Ein Haus, das in der Advents- und Weihnachtszeit weithin über das Flöhatal hinaus leuchtet. Gleich am Gartenzaun empfängt der Grinch die Vorbeifahrenden – jenes grüne, grimmige Wesen, das Weihnachten eigentlich verachtet. Doch ausgerechnet hier, an Marcel Hungers...