Lidl eröffnet neuen Markt in Olbernhau, auch für Marienberg gibt es Neuigkeiten

Marienberg
Lidl ist im Erzgebirge auf Expansionskurs. Nach der feierlichen Einweihung des neuen Marktes in Olbernhau hat der Discounter nun verraten, wie es andernorts weitergeht.
Butter, Wurst, Wäscheständer: Jörg Klaffenbach scannt einen Artikel nach dem anderen. Dem Olbernhauer Bürgermeister geht die Arbeit an der Kasse leicht von der Hand. Bei der Kundschaft kommt die Aktion anlässlich der Eröffnung des neuen Lidl-Marktes an der Grünthaler Straße gut an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.