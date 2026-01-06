Loipen rund um Seiffen sind bestens präpariert

Wintersportler finden in Seiffen aktuell sehr gute Bedingungen vor. Der Kinderskilift, die Eisbahn und der Skilift am Reicheltberg haben geöffnet.

Wintersportler finden in Seiffen aktuell sehr gute Bedingungen vor. Wie Anke Gläßer, die Leiterin der Touristinformation Seiffen, mitteilt, sind die Orts-, Schwartenberg- und Sportweltloipe sowie die Loipenanbindung nach Kliny bestens präpariert. Der Kinderskilift und die Eisbahn der Sportwelt Preußler sind täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.