MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Loipen in und rund um Seiffen sind gespurt und sehr gut befahrbar.
Die Loipen in und rund um Seiffen sind gespurt und sehr gut befahrbar. Bild: Symbolfoto: Ronny Küttner/archiv
Die Loipen in und rund um Seiffen sind gespurt und sehr gut befahrbar.
Die Loipen in und rund um Seiffen sind gespurt und sehr gut befahrbar. Bild: Symbolfoto: Ronny Küttner/archiv
Marienberg
Loipen rund um Seiffen sind bestens präpariert
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wintersportler finden in Seiffen aktuell sehr gute Bedingungen vor. Der Kinderskilift, die Eisbahn und der Skilift am Reicheltberg haben geöffnet.

Wintersportler finden in Seiffen aktuell sehr gute Bedingungen vor. Wie Anke Gläßer, die Leiterin der Touristinformation Seiffen, mitteilt, sind die Orts-, Schwartenberg- und Sportweltloipe sowie die Loipenanbindung nach Kliny bestens präpariert. Der Kinderskilift und die Eisbahn der Sportwelt Preußler sind täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
16:00 Uhr
3 min.
Zwischen Augustusburg und Freiberg: An diesen Orten ist wieder Wintersport möglich. Mit aktuellen Fotos!
 6 Bilder
Ein Tag vor Silvester: Voller Parkplatz und reger Betrieb auf Rost’s Wiesen in Augustusburg.
Schlitten, Ski und Schlittschuhe werden endlich wieder gebraucht. Am Silvester- und am Neujahrstag gelten besondere Öffnungszeiten
Siiri Klose
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
25.12.2025
2 min.
Christmas Game: In Seiffen gibt es eine nachträgliche Bescherung auf dem Eis
In Seiffen wollen die schwarz-gelb gekleideten Icecrackers wieder ihr Können zeigen.
Kurz nach Weihnachten steht im Spielzeugdorf der Eishockeysport im Fokus. Diesmal wird dem Publikum anlässlich eines Jubiläums eine besondere Show geboten.
Andreas Bauer
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
Mehr Artikel