MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • „Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach

Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten. Bild: Georg Müller
Die Figuren der Fichten werden zugeliefert, sie stammen von einem Hersteller aus Südtirol.
Die Figuren der Fichten werden zugeliefert, sie stammen von einem Hersteller aus Südtirol. Bild: Georg Müller
Mithilfe von Lasertechnik stellt Mirco Dost kleine Teile her.
Mithilfe von Lasertechnik stellt Mirco Dost kleine Teile her. Bild: Georg Müller
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten. Bild: Georg Müller
Die Figuren der Fichten werden zugeliefert, sie stammen von einem Hersteller aus Südtirol.
Die Figuren der Fichten werden zugeliefert, sie stammen von einem Hersteller aus Südtirol. Bild: Georg Müller
Mithilfe von Lasertechnik stellt Mirco Dost kleine Teile her.
Mithilfe von Lasertechnik stellt Mirco Dost kleine Teile her. Bild: Georg Müller
Marienberg
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.

Mirco Dost ist glücklich. In den vergangenen Monaten hat sich das erfüllt, woran er selbst nicht mehr geglaubt hat. Sein Lager ist leer, seine Schwibbögen sind weitgehend ausverkauft. Für ihn ist die Rettung seiner in Streckwalde ansässigen Holzkunstfirma wie ein Wunder.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
28.01.2026
2 min.
Eispiraten Crimmitschau und die Verletzung von Topscorer Corey Mackin: DEB und DEL 2 werten Video mit Crosscheck aus
Der Mann mit dem goldenen Helm fällt aus: Corey Mackin laboriert an einer Rippenprellung.
Nach der Attacke haben sich Verband und Liga die Szene mit dem harten Zweikampf angeschaut. René Rudorisch spricht von einer „unglücklichen Verletzung“. Und einem Regelverstoß?
Holger Frenzel
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel