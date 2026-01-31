Marienberg
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Mirco Dost ist glücklich. In den vergangenen Monaten hat sich das erfüllt, woran er selbst nicht mehr geglaubt hat. Sein Lager ist leer, seine Schwibbögen sind weitgehend ausverkauft. Für ihn ist die Rettung seiner in Streckwalde ansässigen Holzkunstfirma wie ein Wunder.
