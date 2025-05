Mit dem Segway durch Olbernhau: Cooles Abenteuer oder abenteuerlicher Balanceakt?

Ein Freiberger bietet im Auftrag der Stadt einmal monatlich Segway-Touren an. Mangels Nachfrage müssen die aber immer mal wieder abgesagt werden. Wo liegt das Problem?

Das Gerät ist faszinierend, der Fahrspaß groß, doch die Nachfrage lässt zu wünschen übrig. Peter Mey aus Freiberg bietet seit fünf Jahren in Olbernhau Segway-Touren an. In seiner Heimatstadt macht er es schon seit knapp zehn Jahren, mit Kollegen auch in Dresden oder Leipzig. Dieses Jahr spürt er jedoch eine starke Zurückhaltung der...