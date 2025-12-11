MENÜ
Ein Desiro-Triebwagen im Bahnhof Marienberg.
Ein Desiro-Triebwagen im Bahnhof Marienberg. Bild: Ingolf Wappler
Ein Desiro-Triebwagen im Bahnhof Marienberg.
Ein Desiro-Triebwagen im Bahnhof Marienberg. Bild: Ingolf Wappler
Marienberg
Mit dem Zug zur Bergparade: Die Erzgebirgsbahn fährt am Wochenende nach Marienberg
Von Ingolf Wappler
Am 13. und 14. Dezember verkehren zusätzliche Züge der Linie RB 81 zwischen Pockau-Lengefeld und Marienberg.

Wer am dritten Adventswochenende einen Besuch des traditionellen Marienberger Weihnachtsmarktes und der Bergparade plant, kann auch in diesem Jahr mit dem Zug anreisen. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) hat bei der Erzgebirgsbahn dafür wieder zusätzliche Züge bestellt.
