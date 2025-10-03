Mit Herz und Helm: Die Stadt Marienberg vergibt Ehrenplaketten in Weiß an zwei Feuerwehrmänner

Marienberg
Sie riskieren sie ihr eigenes Leben, um das eines anderen zu retten. Für ihr Engagement werden Olaf Schütz und Frank Racz von der Stadt Marienberg ausgezeichnet. Über zwei Leben für die Feuerwehr.
Sie wirken an gut 400 Kilometer voneinander entfernten Orten und gehen nicht nur sprichwörtlich durchs Feuer: Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement im Dienst der Feuerwehr hat Oberbürgermeister André Heinrich zwei Kameraden mit der Ehrenplakette in Weiß ausgezeichnet. Diese Würdigung ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt...
