  • Mit Wollknäulen und Babyknieschonern: Gründerin aus dem Erzgebirge will es bei Amazon schaffen

Marienberg
Mit Wollknäulen und Babyknieschonern: Gründerin aus dem Erzgebirge will es bei Amazon schaffen
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Katja Plettig will innerhalb eines Jahres eine Million Wollknäuel verkaufen und setzt dabei auf Amazon. Doch der Online-Riese hat seine ganz eigenen Mechanismen.

Eine Million Wollknäuel hat Katja Plettig in China produzieren lassen, in allen möglichen Farben, sogar im Metallic-Look. Würde man das Garn aneinander legen, es könnte locker die Erde umspannen. „Der Druck ist hoch“, sagt Katja Plettig. Sie will innerhalb eines Jahres die Wolle verkaufen.
