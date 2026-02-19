Motorsägen im Naturschutzgebiet: Was im Schwarzwassertal gerade passiert

Marienberg
Im Naturschutzgebiet Schwarzwassertal bei Pobershau/Marienberg sind wieder Motorsägen zu hören. Sachsenforst spricht von gezielten Arbeiten. Worum es dabei geht, welche Bereiche betroffen sind und warum Sachsenforst vorab informiert.
Mitten im Schwarzwassertal ist es in diesen Tagen stellenweise alles andere als still: Motorsägen sind zu hören, Forstarbeiten im Gange. Wer in dem Naturschutzgebiet zwischen den Marienberger Ortsteilen Pobershau und Kühnhaide unterwegs ist, muss damit rechnen, dass Wege nur eingeschränkt nutzbar sind – vor allem am Schwarzwassertalweg.
