Musik ohne Grenzen: Wie Lengefeld und Platten zusammenfinden

Ein Orgelbauer, ein Antiquitätenfund, ein Chorauftritt und eine zu restaurierende Kirche: Zwischen Lengefeld und Platten wächst eine neue Partnerschaft. Musik und Zufälle spielen dabei die Hauptrolle.

Der Raum der dem Heiligen Erzengel Michael geweihten Kirche in Platten (tschechisch Blatno) bei Komotau ist mit Chorgesang gefüllt. In den Bänken sitzen auch zahlreiche Gäste aus Pockau-Lengefeld. Noch vor einem reichlichen Jahr kannten sich die Bürgermeisterin des 600-Einwohner-Dorfes in Böhmen und die Vorsitzende des Lengefelder...