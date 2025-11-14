Nach Bekanntwerden von Windradplänen in Pockau-Lengefeld: Ortsvorsteher befürchten Spaltung

Marienberg
Wenn die einen Familien viel Geld investieren und die anderen sich am Anblick stören: Was macht das mit einem Ort? Genau diese Frage treibt in Forchheim, Görsdorf und Wernsdorf die Ortsvorsteher um.
Auf dem Areal der Blauen Taube in Pockau-Lengefeld sollen zwei neue Windräder errichtet werden und damit zwischen den Ortsteilen Forchheim, Görsdorf und Wernsdorf. Von den drei Ortsvorstehern kommt Kritik. Eine Spaltung wird befürchtet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.