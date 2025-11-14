Nach Bekanntwerden von Windradplänen in Pockau-Lengefeld: Ortsvorsteher befürchten Spaltung

Wenn die einen Familien viel Geld investieren und die anderen sich am Anblick stören: Was macht das mit einem Ort? Genau diese Frage treibt in Forchheim, Görsdorf und Wernsdorf die Ortsvorsteher um.

Auf dem Areal der Blauen Taube in Pockau-Lengefeld sollen zwei neue Windräder errichtet werden und damit zwischen den Ortsteilen Forchheim, Görsdorf und Wernsdorf. Von den drei Ortsvorstehern kommt Kritik. Eine Spaltung wird befürchtet.