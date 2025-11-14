Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die beiden Windkraftanlagen sollen auf dem Areal der Blauen Taube entstehen. Die Visualisierung ist nicht maßstabsgetreu.
Die beiden Windkraftanlagen sollen auf dem Areal der Blauen Taube entstehen. Die Visualisierung ist nicht maßstabsgetreu.
Marienberg
Nach Bekanntwerden von Windradplänen in Pockau-Lengefeld: Ortsvorsteher befürchten Spaltung
Von Georg Müller, Thomas Wittig
Wenn die einen Familien viel Geld investieren und die anderen sich am Anblick stören: Was macht das mit einem Ort? Genau diese Frage treibt in Forchheim, Görsdorf und Wernsdorf die Ortsvorsteher um.

Auf dem Areal der Blauen Taube in Pockau-Lengefeld sollen zwei neue Windräder errichtet werden und damit zwischen den Ortsteilen Forchheim, Görsdorf und Wernsdorf. Von den drei Ortsvorstehern kommt Kritik. Eine Spaltung wird befürchtet.
