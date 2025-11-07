Nach jahrelangem Streit: Firma darf Windräder auf dem Areal der Blauen Taube in Pockau-Lengefeld errichten

Die beiden Anlagen sollen 229 Meter hoch werden und bis zu 6000 Haushalte gleichzeitig mit Strom versorgen. Zahlreiche Privatpersonen aus der Region wollen Geld geben.

Jahrelang hat es in Pockau-Lengefeld Streit um den Bau neuer Windräder auf dem Areal der Blauen Taube gegeben. Inzwischen hat sich der Wind gedreht. „Wir wollen im Herbst 2026 mit dem Bau zweier Anlagen beginnen", sagt Wolfgang Daniels, Geschäftsführer der Dresdner Firma Sachsenkraft. Bereits Ende 2027 sollen sie ans Netz gehen.