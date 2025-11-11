Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: KRISTIAN HAHN
Bild: KRISTIAN HAHN
Marienberg
Nach Krimi im Seilspringen: Narren übernehmen Marienberger Rathaus
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Buntes Programm der vier Vereine der Stadt stimmt auf die fünfte Jahreszeit ein. Auch wenn die in Marienberg mit reichlich Verspätung begonnen hat.

Mit sechs Stunden Verspätung haben am 11.11. auch in Marienberg die Narren die Regentschaft übernommen. Die Zeremonie im Rathaus erfolgte aber nicht wie es die Tradition will 11.11 Uhr, sondern erst 17.11 Uhr. Auch Narren müssen erst Feierabend machen, bevor sie das Regiment übernehmen können. Oberbürgermeister André Heinrich musste dabei...
