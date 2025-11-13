Nach rund achteinhalb Monaten Bauzeit: B 171 in Marienberg wird komplett freigegeben

Marienberg
Mit der Fertigstellung endet eines der größten Straßenbauprojekte der vergangenen Jahre in Marienberg. Neue Technik, frische Markierungen und barrierefreie Übergänge sollen Verkehr sicherer machen.
Gute Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer in Marienberg: Nach rund achteinhalb Monaten Bauzeit werden am Freitag die Arbeiten an der B 171 in der Ortslage abgeschlossen. Ab den späten Nachmittagsstunden soll der Verkehr wieder ungehindert durch die Stadt rollen. Damit endet eine der größten Straßenbaumaßnahmen der vergangenen Jahre in...
