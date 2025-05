Natur und Kultur im Erzgebirge: Segway-Tour für Entdecker

Entdecken Sie Olbernhau auf eine neue Art: Mit dem Segway durch das Rungstocktal. Die Tour bietet Ausblicke, die überraschen.

Zu einer Tour mit Segway wird jeden dritten Sonntag im Monat – also wieder am 18. Mai – nach Olbernhau eingeladen. Der Start erfolgt nach einer Übung im Rittergut am Museum Olbernhau. Das teilen die Organisatoren mit. Mit dem Segway geht es durch das Rungstocktal zum Königsweg durch die Olbernhauer Flur zu tollen Aussichtspunkten mit...