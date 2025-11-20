Neuauflage im Erzgebirge: Eisenbahner zeigen ganz besondere Aufnahmen der Flöhatalbahn

Eisenbahner haben Material geliefert, das sonst kaum jemand zu sehen bekommt. Entstanden ist ein einzigartiger Film, der nun erneut gezeigt wird. Der Kinoabend soll sogar noch viel mehr bieten.

Das Kirchspiel Olbernhau hat das 150-jährige Jubiläum der Flöhatalbahn zum Anlass genommen, einen besonderen Kinoabend zu präsentieren. Bereits im Mai stieß die Veranstaltung auf so großes Interesse, dass beide Vorführungen vollständig ausgebucht waren. Aufgrund der starken Nachfrage wird das Programm nun erneut gezeigt.