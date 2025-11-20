Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Joachim Burkhardt hat viel Zeit und Mühe investiert, um alle gezeigten Filme so zu bearbeiten, dass sie ins Drehbuch des Filmabends passen.
Blick in den Bahnhof Olbernhau 1990. Damals herrschte noch Hochbetrieb beim Güterverkehr.
Veranstaltungsort ist das Gemeindezentrum des Kirchspiels Olbernhau.
Joachim Burkhardt hat viel Zeit und Mühe investiert, um alle gezeigten Filme so zu bearbeiten, dass sie ins Drehbuch des Filmabends passen.
Blick in den Bahnhof Olbernhau 1990. Damals herrschte noch Hochbetrieb beim Güterverkehr.
Veranstaltungsort ist das Gemeindezentrum des Kirchspiels Olbernhau.
Marienberg
Neuauflage im Erzgebirge: Eisenbahner zeigen ganz besondere Aufnahmen der Flöhatalbahn
Von Ingolf Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eisenbahner haben Material geliefert, das sonst kaum jemand zu sehen bekommt. Entstanden ist ein einzigartiger Film, der nun erneut gezeigt wird. Der Kinoabend soll sogar noch viel mehr bieten.

Das Kirchspiel Olbernhau hat das 150-jährige Jubiläum der Flöhatalbahn zum Anlass genommen, einen besonderen Kinoabend zu präsentieren. Bereits im Mai stieß die Veranstaltung auf so großes Interesse, dass beide Vorführungen vollständig ausgebucht waren. Aufgrund der starken Nachfrage wird das Programm nun erneut gezeigt.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
