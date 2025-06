Neue Baustelle an der B 171 in Marienberg: Das müssen Anwohner und Autofahrer jetzt wissen

Die Bundesstraße in Marienberg wird weiter saniert. Am Montag starten Arbeiten rund um den Marktplatz. Welche Einschränkungen ergeben sich daraus?

Die umfassende Sanierung der B 171 in Marienberg geht in die nächste Phase. Nach der Verkehrsfreigabe zweier wichtiger Abschnitte am Freitag beginnt nächste Woche ein neuer Bauabschnitt – und dieser betrifft das Herzstück der Stadt: den Bereich rund um den Marktplatz. Für Anwohner, Autofahrer und Busnutzer bringt das erneut Einschränkungen....