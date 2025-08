Neue Bibliothek soll Olbernhauer Einkaufsstraße beleben

Die Eröffnung der neugestalteten Bibliothek steht unmittelbar bevor. Olbernhau hofft auf mehr Laufkundschaft für umliegende Geschäfte. Doch der Umzug hat einen weiteren Grund.

Sie hat an der Inneren Grünthaler Straße ein neues Domizil gefunden und soll die Olbernhauer Einkaufsstraße beleben: Die Rede ist von der Bibliothek. In den vergangenen Tagen wurden noch letzte Vorbereitungen getroffen, etwa Bücher in die Regale geräumt. Nun steht die Eröffnung unmittelbar bevor.