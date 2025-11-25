Neue Brücke steht: Wichtige Verbindungsstraße im Erzgebirge bald wieder frei

Der Ersatzneubau einer Brücke der S 223 über die Flöha nahe Nennigmühle steht kurz vor der Vollendung. Ein weiteres Bauvorhaben an der Staatsstraße soll möglichst bald folgen.

Ein rund drei Jahrzehnte bestehendes Nadelöhr im Straßennetz des Erzgebirges ist Geschichte: Der Neubau einer Brücke der Staatsstraße 223 über die Flöha nahe der Wernsdorfer Papierfabrik wird am Freitag offiziell freigegeben. Damit rollt der Verkehr nach rund zweijähriger Bauzeit auf der Brücke ein gutes halbes Jahr eher als ursprünglich...