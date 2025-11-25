Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Abteilungsleiter Stephan Berger und Bürgermeisterin Elke Schmieder auf der neuen Brücke.
Abteilungsleiter Stephan Berger und Bürgermeisterin Elke Schmieder auf der neuen Brücke. Bild: Joseph Wenzel
Abteilungsleiter Stephan Berger und Bürgermeisterin Elke Schmieder auf der neuen Brücke.
Abteilungsleiter Stephan Berger und Bürgermeisterin Elke Schmieder auf der neuen Brücke. Bild: Joseph Wenzel
Marienberg
Neue Brücke steht: Wichtige Verbindungsstraße im Erzgebirge bald wieder frei
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ersatzneubau einer Brücke der S 223 über die Flöha nahe Nennigmühle steht kurz vor der Vollendung. Ein weiteres Bauvorhaben an der Staatsstraße soll möglichst bald folgen.

Ein rund drei Jahrzehnte bestehendes Nadelöhr im Straßennetz des Erzgebirges ist Geschichte: Der Neubau einer Brücke der Staatsstraße 223 über die Flöha nahe der Wernsdorfer Papierfabrik wird am Freitag offiziell freigegeben. Damit rollt der Verkehr nach rund zweijähriger Bauzeit auf der Brücke ein gutes halbes Jahr eher als ursprünglich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
4 min.
Ende einer Ära: Wernsdorf verabschiedet sich von einem Ingenieursmeisterwerk des 20. Jahrhunderts
Mit einer Hydraulikzange reißt ein Bagger den Beton der Straßenbrücke auf. Im Hintergrund die neu gebaute Brücke.
Wo jahrzehntelang Geduld an der Ampel gefragt war, öffnet sich bald der Weg in die Zukunft: Die alte Flöhabrücke in Wernsdorf wird abgerissen. Wann wird das neue Bauwerk eröffnet?
Ingolf Wappler
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
10.11.2025
4 min.
Buckelpiste und Kopfsteinpflaster: Das sind die Pläne für Mittelsachsens schlechteste Straßen
Die S 250 zwischen Rochlitz und Mittweida, in Höhe Abzweig Zetteritz, zeigt seit Jahren Straßenschäden, immer wieder wurden kleinere Reparaturen vorgenommen.
Überall im Landkreis gibt es sie: Die Routen, die Autofahrer lieber meiden würden. Doch wann soll hier endlich gebaut werden? „Freie Presse“ hat nachgefragt.
Franziska Bernhardt-Muth
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
Mehr Artikel