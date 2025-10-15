Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sven Körner von der Seiffener Volkskunst mit dem Nussknacker-Motiv, daneben Daniela Prager (l.) und Cornelia Gamig von Media Logistik/Postmodern.
Sven Körner von der Seiffener Volkskunst mit dem Nussknacker-Motiv, daneben Daniela Prager (l.) und Cornelia Gamig von Media Logistik/Postmodern. Bild: Media Logistik
Sven Körner von der Seiffener Volkskunst mit dem Nussknacker-Motiv, daneben Daniela Prager (l.) und Cornelia Gamig von Media Logistik/Postmodern.
Sven Körner von der Seiffener Volkskunst mit dem Nussknacker-Motiv, daneben Daniela Prager (l.) und Cornelia Gamig von Media Logistik/Postmodern. Bild: Media Logistik
Marienberg
Neue Sondermarke zeigt Seiffener Nussknacker
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Nussknacker aus dem Erzgebirge wird auf einer Briefmarke verewigt. Mit einer Sondermarkenserie soll die sächsische Handwerkskunst geehrt werden. Welche weiteren Motive sind dabei?

Der Seiffener Nussknacker bekommt nun seinen Platz auf einer Briefmarke: Postmodern, ein privater Postdienstleister mit Sitz in Dresden hat zu Wochenbeginn eine neue Sondermarkenserie vorgestellt, die der Vielfalt sächsischer Handwerkskunst gewidmet ist. Eines der vier Motive zeigt die traditionsreiche Holzfigur aus dem Erzgebirge – farblich in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:16 Uhr
2 min.
Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar
US-Präsident Trump geht nicht davon aus, dass die neuen, von ihm forcierten Zölle gegen China für die Wirtschaft haltbar sind. (Archivfoto)
Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nehmen zu. Trump drohte zuletzt mit Zöllen gegen China - obwohl er weiß, dass diese wirtschaftlich nicht tragbar sind.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
24.09.2025
3 min.
Premieren im Erzgebirge: Seiffener Sternenmarkt startet mit Regionalrekordversuch
Seit zehn Jahren veranstaltet Tino Günther den Seiffener Sternenmarkt. Trotz Kritik ist der Markt längst Tradition.
Der Sternenmarkt in Seiffen steht vor seiner elften Auflage und hat ein buntes Programm in petto. Zum Auftakt soll es nicht nur sprichwörtlich rund gehen.
Joseph Wenzel
14:25 Uhr
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
22.09.2025
3 min.
Kinder-Schützenfest in Seiffen: Tradition trifft Spiel und Spaß
Jörg Beyer hatte mit den Seiffener Bergkameraden das Schützenfest organisiert.
Zum Weltkindertag gab es Schützenfest der besonderen Art: In Seiffen konnten Kinder und Jugendliche spielerisch Bergbautraditionen entdecken und bei Vogelschießen ihre Geschicklichkeit testen.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel