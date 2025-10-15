Neue Sondermarke zeigt Seiffener Nussknacker

Ein Nussknacker aus dem Erzgebirge wird auf einer Briefmarke verewigt. Mit einer Sondermarkenserie soll die sächsische Handwerkskunst geehrt werden. Welche weiteren Motive sind dabei?

Der Seiffener Nussknacker bekommt nun seinen Platz auf einer Briefmarke: Postmodern, ein privater Postdienstleister mit Sitz in Dresden hat zu Wochenbeginn eine neue Sondermarkenserie vorgestellt, die der Vielfalt sächsischer Handwerkskunst gewidmet ist. Eines der vier Motive zeigt die traditionsreiche Holzfigur aus dem Erzgebirge – farblich in... Der Seiffener Nussknacker bekommt nun seinen Platz auf einer Briefmarke: Postmodern, ein privater Postdienstleister mit Sitz in Dresden hat zu Wochenbeginn eine neue Sondermarkenserie vorgestellt, die der Vielfalt sächsischer Handwerkskunst gewidmet ist. Eines der vier Motive zeigt die traditionsreiche Holzfigur aus dem Erzgebirge – farblich in...