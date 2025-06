Neuer Solarpark in Pockau-Lengefeld: Werden Flächeneigentümer gezielt unter Druck gesetzt?

Im Ortsteil Lippersdorf wurde eben das 675-jährige Bestehen gefeiert. Doch hinter den Kulissen brodelt es. Der geplante Solarpark sorgt für Spannungen, die den Ort spalten. Spielt Neid eine Rolle?

Wimpelketten an den Häusern, Stoffpuppen im Garten: Erst vor wenigen Tagen wurde in Lippersdorf das 675-jährige Bestehen gefeiert. Auch Sabine Schließio hat sich unter die Gäste gemischt. Wohl wissend, dass sie sich im Ort Gegner gemacht hat. In Lippersdorf wurde zwar gemeinsam gefeiert, doch der Streit um den geplanten Solarpark...