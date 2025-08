Neuer Stadtbus erstmals in Olbernhau unterwegs: Doch das Wichtigste fehlt

Der neue Ortsbus hat am Freitag erstmals in Olbernhau seine Runden gedreht. Viel zu tun hatte Busfahrer Mirko Müller nicht, denn es mangelte an Fahrgästen. Die Stadt will sich nicht beirren lassen.

Pünktlich 8.30 Uhr startet am Busbahnhof die erste Tour des neuen Olbernhauer Ortsbusses. An Bord: Stadtprominenz. Und: Erich Mehlhorn. Der 87-Jährige hat sich als einer der Ersten ein Ticket gekauft. „Ich wollte mir die Fahrt nicht entgehen lassen", sagt er. Schließlich sei sie eine ganz besondere.