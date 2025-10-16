Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Neuer Vorsitzender des Tivoli-Vereins ist sich sicher: Olbernhauer Konzert- und Ballhaus hat eine Zukunft

Florian Drechsel ist neuer Vorsitzender des Tivoli-Vereins. Im Hintergrund: das geschichtsträchtige Veranstaltungshaus.
Florian Drechsel ist neuer Vorsitzender des Tivoli-Vereins. Im Hintergrund: das geschichtsträchtige Veranstaltungshaus. Bild: Kristian Hahn
Florian Drechsel ist neuer Vorsitzender des Tivoli-Vereins. Im Hintergrund: das geschichtsträchtige Veranstaltungshaus.
Florian Drechsel ist neuer Vorsitzender des Tivoli-Vereins. Im Hintergrund: das geschichtsträchtige Veranstaltungshaus. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Neuer Vorsitzender des Tivoli-Vereins ist sich sicher: Olbernhauer Konzert- und Ballhaus hat eine Zukunft
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Olbernhau. Florian Drechsel ist neuer Vorsitzender des Tivoli-Vereins. Im Interview gibt er sich zuversichtlich: Investor Andreas Scholz werde Wort halten und mit der Sanierung schon bald beginnen.

Freie Presse: Sie sind neuer Vorsitzender des Olbernhauer Tivoli-Vereins, der sich die Rettung des historischen Konzert- und Ballhauses auf die Fahnen geschrieben hat. Was verbindet Sie mit dem Tivoli?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
27.09.2025
3 min.
Geheime Gigs im Olbernhauer Tivoli: Was passiert da im ehemaligen Konzert- und Ballhaus?
Winfried Richter ist im Saal des Olbernhauer Tivoli aufgetreten.
15 Videos gibt es bereits, weitere sollen folgen. Aktuell treten Musiker im Tivoli auf; und zwar undercover, ohne Publikum. Die Aktion hat einen bestimmten Grund.
Georg Müller
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
17.09.2025
3 min.
Was wird aus dem Tivoli in Olbernhau? Investor bittet weiter um Geduld
Anstatt eines Hotels will Andreas Scholz Eigentumswohnungen verwirklichen. Links: das ehemalige Veranstaltungshaus Tivoli.
Beim Stadtgespräch zum ehemaligen Konzert- und Ballhaus Tivoli hat sich Andreas Scholz auch kritischen Fragen gestellt. Die wichtigste: Hält er die Olbernhauer hin?
Georg Müller
Mehr Artikel