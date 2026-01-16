MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • „Nicht nachvollziehbar“: Kritik an Schneeräumung vor Arztpraxis und Seniorenresidenz in Marienberg berechtigt?

Vor der Arztpraxis an der Freiberger kann wegen Schnees nicht geparkt werden. Ist die Stadt dort zum Räumen verpflichtet?
Vor der Arztpraxis an der Freiberger kann wegen Schnees nicht geparkt werden. Ist die Stadt dort zum Räumen verpflichtet? Bild: Kristian Hahn
Vor der Arztpraxis an der Freiberger kann wegen Schnees nicht geparkt werden. Ist die Stadt dort zum Räumen verpflichtet?
Vor der Arztpraxis an der Freiberger kann wegen Schnees nicht geparkt werden. Ist die Stadt dort zum Räumen verpflichtet? Bild: Kristian Hahn
Marienberg
„Nicht nachvollziehbar“: Kritik an Schneeräumung vor Arztpraxis und Seniorenresidenz in Marienberg berechtigt?
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt ist nicht verpflichtet, öffentliche Parkflächen etwa vor Arztpraxen schneefrei zu halten. „Das wäre auch kaum leistbar“, sagt der Oberbürgermeister. Wie es dennoch Entlastung geben soll.

Schnee blockiert noch immer die Parkspur an der Freiberger Straße in Marienberg. Dadurch haben insbesondere Besucher der dort befindlichen Arztpraxis keine Chance, davor ihr Auto zu parken. Auch vor der Seniorenresidenz am Markt war bis Anfang der Woche ein gesetzeskonformes Parken kaum möglich gewesen. „Dass die Stadt gerade vor solchen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.01.2026
1 min.
Stunde der Wahrheit: Tüv-Prüfer nimmt Marienberger Skilift unter die Lupe
Die Liftanlage ist seit 1996 am Galgenberg in Betrieb. Alle zwei Jahre ist eine Überprüfung vorgeschrieben. Das ist das Ergebnis.
Thomas Wittig/Kristian Hahn
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:09 Uhr
2 min.
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
Der Wahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten – ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Jochen Walther
10.12.2025
1 min.
„Keine Selbstverständlichkeit“: Stadt Marienberg ehrt Kameraden der Feuerwehr
Die 15 Kameraden versehen seit 10, 25, 40 beziehungsweise 50 Jahre ehrenamtlich Dienst in einer der Wehren der Stadt.
Thomas Wittig
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
Mehr Artikel