„Nicht nachvollziehbar“: Kritik an Schneeräumung vor Arztpraxis und Seniorenresidenz in Marienberg berechtigt?

Die Stadt ist nicht verpflichtet, öffentliche Parkflächen etwa vor Arztpraxen schneefrei zu halten. „Das wäre auch kaum leistbar“, sagt der Oberbürgermeister. Wie es dennoch Entlastung geben soll.

Schnee blockiert noch immer die Parkspur an der Freiberger Straße in Marienberg. Dadurch haben insbesondere Besucher der dort befindlichen Arztpraxis keine Chance, davor ihr Auto zu parken. Auch vor der Seniorenresidenz am Markt war bis Anfang der Woche ein gesetzeskonformes Parken kaum möglich gewesen. „Dass die Stadt gerade vor solchen... Schnee blockiert noch immer die Parkspur an der Freiberger Straße in Marienberg. Dadurch haben insbesondere Besucher der dort befindlichen Arztpraxis keine Chance, davor ihr Auto zu parken. Auch vor der Seniorenresidenz am Markt war bis Anfang der Woche ein gesetzeskonformes Parken kaum möglich gewesen. „Dass die Stadt gerade vor solchen...