Nussknacker aus dem Erzgebirge bald teures Luxusgut? Trumps Zölle bedrohen das US-Geschäft

Die ab Donnerstag geltenden US-Zölle treffen auch das Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge. Ist der größte Exportmarkt der Branche in Gefahr?

Am Donnerstag treten die neuen US-Zölle für Importe aus dem Ausland in Kraft. Ursprünglich sollte das bereits zum 1. August passieren. Die Verschiebung hatte US-Präsident Donald Trump kurzfristig bekannt gegeben. Damit gilt ab dem 7. August auch auf Importe aus Deutschland ein Zollsatz von 15 Prozent. „Das ist schon eine Hausnummer, wenn man...