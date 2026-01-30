Ob Motorradlegende oder Ski Fasching: Hier geht im mittleren Erzgebirge am Wochenende die Post ab

Während hier noch Winterzauber mit Glühwein und Bratwurst gefeiert wird, starten andernorts die ersten Narren in die Saison. Wo es am Wochenende richtig rundgeht.

Die Narrenzeit nimmt auch im mittleren Erzgebirge an Fahrt auf. Die ersten Jecken laden zum Vergnügen. Doch auch andernorts wird einiges geboten. Vier Tipps, wo sich der Besuch am Wochenende besonders lohnt. Die Narrenzeit nimmt auch im mittleren Erzgebirge an Fahrt auf. Die ersten Jecken laden zum Vergnügen. Doch auch andernorts wird einiges geboten. Vier Tipps, wo sich der Besuch am Wochenende besonders lohnt.