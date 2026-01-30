MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Ob Motorradlegende oder Ski Fasching: Hier geht im mittleren Erzgebirge am Wochenende die Post ab

Am Wochenende geht es in Pobershau zum Ski Fasching wieder rund.
Am Wochenende geht es in Pobershau zum Ski Fasching wieder rund. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Am Wochenende geht es in Pobershau zum Ski Fasching wieder rund.
Am Wochenende geht es in Pobershau zum Ski Fasching wieder rund. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Marienberg
Ob Motorradlegende oder Ski Fasching: Hier geht im mittleren Erzgebirge am Wochenende die Post ab
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während hier noch Winterzauber mit Glühwein und Bratwurst gefeiert wird, starten andernorts die ersten Narren in die Saison. Wo es am Wochenende richtig rundgeht.

Die Narrenzeit nimmt auch im mittleren Erzgebirge an Fahrt auf. Die ersten Jecken laden zum Vergnügen. Doch auch andernorts wird einiges geboten. Vier Tipps, wo sich der Besuch am Wochenende besonders lohnt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.01.2026
4 min.
Doppelt und dreifach: Diese Events starten am Wochenende im Erzgebirge durch
Adjiri Odametey tritt in der Kohlewelt in Oelsnitz auf.
Ob Konzert, Après-Ski-Party oder Hochzeitsmesse – In der Region ist am Wochenende einiges los und das gleich mehrfach an unterschiedlichen Orten.
unseren Reporterinnen und Reportern
18:00 Uhr
4 min.
„Entweder man liebt Fasching – oder man hasst ihn“: Wie sich die Niederlautersteiner Karnevalisten neu erfinden
Die „Wilde Herde“ beim Training: Seit vergangenem Jahr hat der NCV wieder eine Kindertanzgruppe.
Der NCV ist einer der ältesten Faschingsvereine der Region. Von einem angestaubten Image aber keine Spur. Viele junge Leute treten dem Verein bei, bei dem am Aschermittwoch längst nicht alles vorbei ist.
Thomas Wittig
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
06:45 Uhr
1 min.
Freiberg: Skoda schlittert auf Gegenfahrbahn
Ein Skoda und ein BMW stießen in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen.
Zwei Fahrzeuge stießen am Donnerstagabend in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen. Was war da los?
Marcel Schlenkrich
06:30 Uhr
6 min.
Phil Collins mit 75: "Sehen, ob da noch Musik in mir steckt"
Phil Collins will "ein bisschen herumprobieren und sehen, ob da noch Musik in mir steckt". (Archivbild)
Fast vier Jahre nach seinem Bühnenabschied gibt es ein neues Lebenszeichen von Phil Collins. Vor seinem 75. Geburtstag spricht er über seinen Gesundheitszustand - und die Möglichkeit neuer Musik.
Philip Dethlefs, dpa
Mehr Artikel