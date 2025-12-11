Oberschule plus geplant: Wird Pockau-Lengefeld zum Vorreiter in Sachsen?

Das neue Format soll mehr Freiheit und Flexibilität bringen. Es gibt künftig nur noch ein Lehrerkollektiv. Schulbezirke werden abgeschafft. Ein weiterer Punkt aber macht den großen Unterschied.

Wird Lengefeld zum Vorreiter in Sachsen? Seit Jahresbeginn wird in der Stadt an einem Projekt gearbeitet, das es so im staatlichen Schulsystem des Freistaates noch nicht gibt. Es geht um eine Oberschule plus. Die soll mit Beginn des Schuljahres 2027/28 starten. Als Ideengeber gilt Mathias Meyer, Schulleiter der jetzigen Oberschule. Doch was ist...