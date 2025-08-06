Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Olbernhau gönnt sich schicke Bibliothek: Doch nun steht hinter der Finanzierung ein Fragezeichen

Mitarbeiterin Evelin Brehmer in der neugestalteten Olbernhauer Bibliothek.
Mitarbeiterin Evelin Brehmer in der neugestalteten Olbernhauer Bibliothek.
Marienberg
Olbernhau gönnt sich schicke Bibliothek: Doch nun steht hinter der Finanzierung ein Fragezeichen
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 90.000 Euro wurden in die Ausstattung der Bibliothek gesteckt. Inzwischen hat sich jedoch herausgestellt: Dass es Fördermittel gibt, ist keineswegs ausgemacht.

Tausende Bücher. Eine gemütliche Leseecke. Ja, sogar einen Kaffeeautomaten gibt es. Die Olbernhauer Bibliothek am neuen Standort an der Grünthaler Straße ist ein Schmuckstück geworden. Die Stadt hat also allen Grund zur Freude, wäre da nicht das Problem mit dem Geld. Mehr als 90.000 Euro wurden in die Ausstattung investiert. Olbernhau...
